Альпинистов торжественно встретили в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские альпинисты взошли на гору Аннапурна в Непале. Участников экспедиции встретили в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

14 участников Краснодарской краевой спортивной общественной организации «Федерация Альпинизма» находились в походе с 12 октября по 26 ноября. Отмечается, что это пятая экспедиция региональных альпинистов в Гималаи.

Восхождение участников осложняли рельеф и погода.

- Аннапурна IV достаточно сложный семитысячник. Мы установили пять промежуточных лагерей. Каждый переход занимал 5-6 часов. Испытывала погода - ветер сбивал с ног, а температура опускалась до минус 40 градусов, - отметил Иван Аристов, возглавивший команду. - Экспедиция считается успешной, если хотя бы один восходитель побывал на вершине. В нашем случае – двое, самые выносливые и упорные – Александр Елисеев и Андрей Дергачев.

Как рассказали участники, в какой-то момент они едва не оказались под обвалом.

- Путь на вершину довольно длинный. Много крутых подъемов, а серьезные обвалы происходят без какого-либо режима, ночью и днем. Под одним из таких наша группа чуть не оказалась - разминулись в 20 минут. Мимо падали блоки льда размером с палатку, - сообщил руководитель «Федерации Альпинизма» Александр Елисеев.

Спустя несколько попыток команда взошла на вершину 13 ноября. Участники установили здесь флаги России и Кубани.