В Сочи многоквартирный дом отключили от водоснабжения из-за отказа ремонтировать канализацию

Из трубы постоянно текли нечистоты на участок соседей. Фото: сочинский "Водоканал"

В Сочи многоквартирный дом в переулке Аэровокзальном отключили от водоснабжения из-за отказа ремонтировать канализацию. По данным водоканала, соседи регулярно жаловались на собственников квартир, что они заливают нечистотами их участки.

- Дом находится на самообслуживании, там Товарищество собственников. А значит, проблемы канализации должны решать сами. Но этого никто не делал, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе водоканала в Сочи.

В итоге проблему решили кардинально, отключив дом от водоснабжения.

- Возможно, тогда придет понимание к жильцам, что за своим имуществом нужно следить, - уточнили в пресс-службе водоканала.