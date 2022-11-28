Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 14:39

За прошедшие выходные в полиции Адыгеи зафиксировано 262 заявления

Больше всего – в Майкопе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба ОВД по Республике Адыгея

Фото: пресс-служба ОВД по Республике Адыгея

За прошедшие выходные в полиции Адыгеи зафиксировано 262 заявления. В Майкопе поступило 99 обращений, в Тахтамукайском районе – 88.

Полицейские зарегистрировали 4 кражи и 1 мошенничество, четыре преступления раскрыто по горячим следам. Один без вести пропавший человек найден.

Выявлено 3 нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, - рассказали в пресс-службе МВД по республике.

За 26 и 27 ноября сотрудники ГИДББ выявили 560 нарушений ПДД, среди которых 8 допущено пешеходами. Столько же водителей сели за руль под алкоголем. ДТП с пострадавшими не было.