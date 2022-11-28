Фото: пресс-служба ОВД по Республике Адыгея

За прошедшие выходные в полиции Адыгеи зафиксировано 262 заявления. В Майкопе поступило 99 обращений, в Тахтамукайском районе – 88.

Полицейские зарегистрировали 4 кражи и 1 мошенничество, четыре преступления раскрыто по горячим следам. Один без вести пропавший человек найден.

Выявлено 3 нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, - рассказали в пресс-службе МВД по республике.

За 26 и 27 ноября сотрудники ГИДББ выявили 560 нарушений ПДД, среди которых 8 допущено пешеходами. Столько же водителей сели за руль под алкоголем. ДТП с пострадавшими не было.