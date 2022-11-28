Сквер обновили в станице Павловской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый сквер открыли в Павловском районе Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Общественную территорию обновили в станице Павловской. Сквер находится на пересечении улиц Ленина и Гладкова. Здесь, в частности, заменили плитку, установили скамейки, детские площадки, озеленили территорию, обновили освещение. Специалисты также оборудовали площадь для мероприятий, прогулочную аллею и зоны отдыха.

- С просьбой благоустроить сквер в станице Павловской ко мне обращались жители района в начале этого года. Сегодня старый сквер предстал перед станичниками в новом облике. Вместо неухоженной площадки появилась комфортная, благоустроенная территория, - отметил глава региона.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае обновили более 1,2 тысячи скверов и парков.