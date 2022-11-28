Морской порт проверяет Росприроднадзор Фото: Олег УМАРОВ

Ущерб от разлива нефтепродуктов в морпорту Сочи оценили в 3,5 млн рублей. Площадь загрязнения Черного моря, по данным Росприроднадзора, составила более 40 тысяч квадратных метров.

- Исследования управления подтвердили факт загрязнения и определили его площадь. Она составила 40 тысяч квадратных километров. Лаборатория проверила полученные образцы воды, - сообщили в пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Напомним, пятно топлива обнаружил капитан одного из судов в морпорту 10 ноября, он сообщил надзорному ведомству. Однако виновник масштабного загрязнения Черного моря пока не установлен.