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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:03

Жители Адыгеи нашли тело женщины на левом берегу реки Кубань

Личность погибшей устанавливается
Светлана ОВДЕЙ
Тело обнаружили вблизи хутора Хомуты Тахтамукайского района Фото из архива КП

Тело обнаружили вблизи хутора Хомуты Тахтамукайского района Фото из архива КП

Жители Адыгеи нашли тело женщины на левом берегу реки Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Погибшую женщину 11 ноября обнаружили жители вблизи хутора Хомуты Тахтамукайского района. При этом некоторые части тела отсутствовали.

Предварительно, погибшей было 25-30 лет. В тот момент она была одета в красную футболку и синие джинсы.

- Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела неустановленной женщины. С целью установления личности назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Следователи также просят жителей Адыгеи и Краснодарского края помочь в установлении личности погибшей и обстоятельств произошедшего.

- Если в вашем окружении есть женщина, подпадающая под описание, которая длительное время не выходила на связь, и если вы обладаете какой-либо информацией о происшествии, просим обратиться по номеру телефона следователя 8-961-818-88-58 или в правоохранительные органы по месту жительства, - уточнили в ведомстве.