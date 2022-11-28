Между Москвой, Краснодаром и Адлером могут запустить ускоренное железнодорожное сообщение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между Адлером, Краснодаром и Москвой собираются запустить ускоренное железнодорожное сообщение. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

- Есть планы по расширению высокоскоростного ж/д сообщения на территории России. Рассматривается возможность создания проекта ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером, - рассказала заместитель главы Минтранса РФ Валентина Иванова.

При этом у россиян Краснодар, Анапа, Сочи вошли в топ-10 железнодорожных маршрутов осени.

Кроме того, самым популярным направлением оказался маршрут Москва – Санкт-Петербург. Следующую строчку по популярности занял рейс Краснодар – Адлер. Также в пятерке самых востребованных направлений оказался Сочи - Краснодар.