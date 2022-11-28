Рядом с домом купца Лихацкого создадут прогулочную зону. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре рядом с домом купца Лихацкого создадут прогулочную зону. Работы пройдут в рамках реализации концепции исторического квартала. Для этого продолжают оформлять документы.

- Сделаем прогулочную зону. На этом будет поставлена точка в вопросе текущего использования земельного участка. Здесь недопустима парковка транспорта. Это общественная территория. Она должна стать еще одной точкой притяжения для горожан, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что на время оформления документов возле памятника архитектуры планируют обустроить прогулочную зону. На месте установят лавочки, урны и кадки с деревьями.