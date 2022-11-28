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НовостиОбщество28 ноября 2022 17:02

На Кубани сотрудник Госавтоинспекции работал с поддельным дипломом

29-летний мужчина «учился» в Забайкальском крае
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/gibdd123region

Фото: t.me/gibdd123region

На Кубани сотрудник Госавтоинспекции работал с поддельным дипломом. 29-летнего мужчину задержали в городе Курганинске по подделке документов.

- Местный житель обратился с заявлением об открытии категории, после прохождения подготовки водителей машин категории «В». Он предоставил пакет документов, о прохождении обучения в Забайкальском крае, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

В процессе проверки удалось выяснить, что мужчина не обучался в указанном образовательном учреждении. Ему не выдавалось свидетельство о прохождении обучения.

Для принятия решения сотрудники Госавтоинспекции передали молодого человека и документы соответствующим правоохранительным органам.