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На Кубани сотрудник Госавтоинспекции работал с поддельным дипломом. 29-летнего мужчину задержали в городе Курганинске по подделке документов.

- Местный житель обратился с заявлением об открытии категории, после прохождения подготовки водителей машин категории «В». Он предоставил пакет документов, о прохождении обучения в Забайкальском крае, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

В процессе проверки удалось выяснить, что мужчина не обучался в указанном образовательном учреждении. Ему не выдавалось свидетельство о прохождении обучения.

Для принятия решения сотрудники Госавтоинспекции передали молодого человека и документы соответствующим правоохранительным органам.