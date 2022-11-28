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НовостиОбщество28 ноября 2022 17:17

В Краснодаре начнут бороться с нарушителями правил парковок, скрывающих госномера

На дорогах четыре месяца работают автомобили с мобильными комплексами «Тайфун»
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре начнут бороться автохамами. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре начнут бороться автохамами. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре начнут бороться с нарушителями правил парковок, скрывающих госномера. На улицах города будут пресекать автохамов.

- Все видят забитые машинами дороги и даже тротуары. Уже четыре месяца два автомобиля с мобильными комплексами «Тайфун» работают для борьбы с такими водителями. На данный момент машины зафиксировали более 18 тысяч нарушений правил остановки и стоянки, - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что с 2023 года в городе увеличат количество «Тайфунов».