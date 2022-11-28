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НовостиОбщество28 ноября 2022 17:41

На Кубани опровергли слухи о происшествиях с участием переселенцев

Распространителям фейков грозит уголовная ответственность
Мария ЧАЛАЯ
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю опровергли слухи о происшествиях с участием переселенцев

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю опровергли слухи о происшествиях с участием переселенцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани опровергли слухи о происшествиях с участием переселенцев. В интернете распространили информацию о том, что в Анапе переселенцы из новых регионов РФ стали виновниками в некоторых инцидентах.

- Информация, которая распространяется является недостоверной, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что правоохранители принимают меры по удалению из мессенджеров фейковых аудиофайлов.

Распространителям недостоверной информации грозит уголовная и административная ответственность. Люди могут получить лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 600 тысяч рублей.