Жители Краснодара могут пройти медобследование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Прикубанского округа Краснодара могут проверить здоровье в мобильном комплексе 29 и 30 ноября. Скрининг проводят по предъявлению паспорта гражданина РФ. Он займет не более 20 минут.

- В мобильном комплексе «Маршрут здоровья» мы определяем факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Пациентам измеряют рост, вес и артериальное давление. Также степень их физического развития. Проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, с помощью компьютеризированной системы «Кардиовизор», - сообщила и.о. заместителя главного врача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.

Уточняется, что специалисты оценивают функциональное состояние сердца. Осле обследование пациент проходит индивидуальную консультацию с терапевтом.

Мобильный центр будет работать 29 ноября у дома № 144 по улице Московской. 30 ноября «Маршрут здоровья» примет пациентов с 09:00 до 14:00 в районе улицы Евгении Жигуленко, 25 корпус №1.

Кроме того, врачи приедут 2 декабря на улицу Петра Метальникова, 26.