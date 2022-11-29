Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 и 30 ноября 2022 года

В Сочи нет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 29 и 30 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 29 ноября света не будет в селе Галицыно на улицах: Батайская, Тернопольская, Тбилисская, СНТ «Эдельвейс», Лавровая, Виноградная, Крымская, Восточная. Также в переулках Виноградный, Донской в ЖСТ «Подснежник», ПСЖ «Прохладная Долина», на улицах Яблочная, Высокогорная, Целинная, СТ "Теплотехник", СНТ «Урожай», Леселидзе, Светогорская, Прогресс, Вологодская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат в поселке Морозова на улицах Ленина, Калинина, Свердлова, Каспийская, Бакинская, Нагуляна, Комарова, Павла Корчагина, Пионерская, Комсомольская 19, Леселидзе, Красная и в поселке Волковка.

30 ноября света не будет в селе Галицыно на улицах: Батайская, Тернопольская, Тбилисская, СНТ «Эдельвейс», Туманяна, Полянская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая, Школьная, Урожайная. Также в переулках Банный, Горный, Ахунский, Юбилейный, на улице Механическая, в санатории «Зеленая роща». Также на улицахе Чехова, Яблочная, Виноградная, Высокогорная, СНТ «Ветеран», Тимирязева, Целинная, Крымская, Леселидзе, Джапаридзе в переулках Бригадный и Теневой. В поселках Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул.