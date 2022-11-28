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НовостиОбщество28 ноября 2022 20:30

В Юбилейном микрорайоне Краснодара полностью украсили первую городскую новогоднюю елку

Зеленая красавица появилась в сквере 80-летия образования края
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре украсили первую городскую елку. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре украсили первую городскую елку. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара полностью украсили первую городскую новогоднюю елку. Ее установили в сквере 80-летия образования края возле Кубани.

- На городской площади возле драмтеатра начнут собирать главную ель до 1 декабря. Ее украсят игрушками, звездами и гирляндами. Они будут прошлогодние. Так как в этом году решено было не покупать новые декорации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что всего будет установлено девять городских елок. Их монтаж завершат до 15 декабря. Сейчас рабочие приступили к украшению деревьев на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина и на площади перед ЗСК.