В Краснодаре украсили первую городскую елку. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара полностью украсили первую городскую новогоднюю елку. Ее установили в сквере 80-летия образования края возле Кубани.

- На городской площади возле драмтеатра начнут собирать главную ель до 1 декабря. Ее украсят игрушками, звездами и гирляндами. Они будут прошлогодние. Так как в этом году решено было не покупать новые декорации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что всего будет установлено девять городских елок. Их монтаж завершат до 15 декабря. Сейчас рабочие приступили к украшению деревьев на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина и на площади перед ЗСК.