В городе провели анализ замены теплосетей. Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре проанализировали замену теплосетей города. Работы проводятся для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.

- Важно постепенно производить замену сетей. Необходимо знать процент износа сетей по основным магистралям. Понятно, что если этот показатель подходит к 30%, как мы видели это на месте произошедшей аварии, то в следующем году можно ожидать чего-то похожего, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что с учетом анализов будут сделаны выводы по текущей ситуации. С их учетом скорректируют инвестпрограммы тепловиков на ближайшие годы.

Основными причинами аварий оказались гидравлические испытания. Также выход из строя запорной арматуры и изношенность сетей теплоснабжения. Во время отопительного сезона на них приходится большая нагрузка.

Ранее в Краснодаре работы по замене теплосетей проводились слабо. В большей степени устранялись последствия аварий.