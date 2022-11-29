Пострадавших нет Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Анапе ночью потушили пожар в магазине на площади 200 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Огонь охватил помещение 29 ноября ближе к 02:57. Пожар произошел в магазине на улице Крестьянской.

- В 03:07 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание коммерческого помещения на площади 150 кв. м. В 03:19 - локализация пожара на площади 200 кв. м. Проведена разведка двумя звеньями газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 03:26, а полностью потушили возгорание в 03:36.

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.