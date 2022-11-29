Погода в Адыгее 29 ноября 2022: синоптики обещают солнечный день

Узнали, какой будет погода в Адыгее 29 ноября 2022 Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 ноября 2022.

В Майкопе 29 ноября день обещает быть солнечным. Максимальная температура воздуха составит +8°C, без осадков. Ветер восточный, 6 м/с. Ночью температура опустится до +3°C. Ветер восточный, 5 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменчивой облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра покажут +3°C. Ветер восточный, 1 м/с.