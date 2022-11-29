Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 4:31

Погода в Адыгее 29 ноября 2022: синоптики обещают солнечный день

В Адыгее 29 ноября воздух прогреется до +13 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 29 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 29 ноября 2022

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 ноября 2022.

В Майкопе 29 ноября день обещает быть солнечным. Максимальная температура воздуха составит +8°C, без осадков. Ветер восточный, 6 м/с. Ночью температура опустится до +3°C. Ветер восточный, 5 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменчивой облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра покажут +3°C. Ветер восточный, 1 м/с.