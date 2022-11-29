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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:40

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра

Порывы могут достигать до 18 метров в секунду
Светлана ОВДЕЙ
Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что порывы ветра на участке могут достигать 18 метров в секунду. По проливу действует штормовое предупреждение.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, на Кубани объявили штормовое предупреждение по сильному ветру до 30 ноября. Порывы усилятся до 15-20 метров в секунду, а в отдельных районах – до 23-25.