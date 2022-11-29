В МГТУ прошло заседание на тему укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений. Фото: пресс-служба МГТУ

В Адыгее и на Кубани укрепляют межконфессиональные отношения. В Майкопском технологическом университете провели заседание круглого стола на эту тему.

- В заседании приняли участие представители Духовенства регионов Северного Кавказа, Краснодарского края, исполнительной власти, СМИ, общественных объединений и ведущих вузов Адыгеи. Также за круглым столом присутствовал эксперт по международному терроризму, аналитик социальных и конфессиональных проблем (Босния и Герцеговина) Джевад Галияшевич, - рассказали в пресс - службе МГТУ.

В рамках встречи участники обменялись опытом касательно укрепления межнационального мира. Кроме того, за круглым столом обсудили вопросы профилактики экстремизма и терроризма среди студентов.