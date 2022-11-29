Краснодарский край занял второе место в рейтинге самых преступных регионов страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарский край занял второе место в рейтинге самых преступных регионов страны. Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры РФ.

Так, с января по октябрь на Кубани зарегистрировано 66 тысяч 793 преступления. За прошедший месяц в регионе зафиксировано еще 7 тысяч 295 преступных случаев. А в аналогичный период 2021 года в крае зарегистрировали 66 тысяч 735 преступлений.

На первом месте рейтинга расположились Москва. С начала года в столице зафиксировано 116 тысяч 852 преступных случая. Тройку регионов замыкает Московская область. С января по октябрь правоохранители зарегистрировали здесь 63 тысячи 238 преступлений.