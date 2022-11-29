Житель Адыгеи выплатит штраф в 130 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

Суд Майкопа вынес приговор 26-летнему местному жителю Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд Майкопа вынес приговор 26-летнему местному жителю. За фиктивную постановку иностранца на учет обвиняемый выплатит штраф в размере 130 тысяч рублей.

- Установлено, что в апреле и июне 2022 года местный житель с целью получения материальной выгоды передал сотруднику МФЦ Майкопа уведомление о прибытии двух иностранных граждан по адресу своего проживания без реального предоставлениям им своего жилья, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее заключенному пытались передать телефон в банке из-под тушенки. Кроме мобильника, в банку положили зарядку и сим-карты.