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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:26

В Адыгее задержали водителя, скрывшегося после ДТП с велосипедистом

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу
Валерия ГОДОВНИКОВА
Водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее задержали водителя, скрывшегося после ДТП. В поселке Яблоновском он совершил наезд на велосипедиста и уехал.

- Предварительно установлено, что неизвестный водитель отечественного автомобиля допустил наезд на двигавшуюся в попутном направлении на велотранспорте 77-летнюю местную жительницу, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - После аварии водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полиция установила личность владельца ВАЗ-2114 с характерными повреждениями. У водителя взяли кровь для проведения исследования. Устанавливаются причины, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию.