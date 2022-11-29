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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:29

Победителям конкурса «Пишем будущее» из ЛНР подарили путевку в Сочи

На курорт отправились более 100 школьников и студентов
Ангелина НАЗАРЧУК
Поездка осуществилась благодаря проекту «Больше, чем путешествие». Фото: администрация Сочи

Поездка осуществилась благодаря проекту «Больше, чем путешествие». Фото: администрация Сочи

Победителям конкурса «Пишем будущее» из ЛНР подарили путевку в Сочи. На курорт отправились не менее 100 школьников и студентов. Поездка осуществилась благодаря проекту «Больше, чем путешествие».

— Это уже 14 выезд победителей из ЛНР. Сейчас организовываем поездку в Краснодарский край. Там они посетят Курортный парк «Ривьера» и олимпийский парк, курорт «Роза Хутор» и Кавказский биосферный заповедник,- рассказал представитель АНО «Россия – страна возможностей» Даниил Калитвенцев.

Ребята из ЛНР смогут посмотреть Сочи и Ростов. В станице Старочеркасской победители конкурса познакомятся с культурой и традициями казачества. Также ребятам расскажут о возрождении популяций редких животных на Кавказе.