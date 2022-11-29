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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:32

Замглавы Краснодара Архипов рассказал подробности реконструкции Тургеневского моста

Проект оценивается в 500 миллионов рублей
Евгения СОРОКА
Тургеневский мост совсем скоро переживет второе рождение.

Тургеневский мост совсем скоро переживет второе рождение.

Заместитель главы Краснодара Владимир Архипов рассказал подробности реконструкции Тургеневского моста. Об этом сообщает РБК ТВ Юг.

По словам Владимира Архипова, проект уже разработан - рабочие практически полностью заменят балки пролетных строений, частично проведут замену опор и лестничных сходов.

- Оценивается проект в 500 млн рублей, - сказал Заместитель главы Краснодара Владимир Архипов. - Думаю, что с учетом индексации в ближайшие годы стоимость реализации возрастет до 600 млн рублей.

Напомним, о масштабных работах на сооружении стало известно в начале ноября. О том, когда стартует ремонт моста, в мэрии города дату не называют. Однако в администрации города уточнили, что к строительно-монтажным работам приступят после завершения строительства нового Яблоновского моста. А дублер планируют открыть в 2023 году.