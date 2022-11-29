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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:37

Российские и зарубежные ученые протестируют новый туристический маршрут в Сочи

Экскурсоводами выступят исследователи и сотрудники научных организаций
Ангелина НАЗАРЧУК
Участники тестирования узнают о работе специалистов. Фото: администрация Сочи

Участники тестирования узнают о работе специалистов. Фото: администрация Сочи

Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские и зарубежные ученые проведут тестирование нового туристического маршрута «Путешествие в науку: Сочи». Экскурсоводами на мероприятии выступят исследователи и сотрудники научных организаций.

- В ботаническом саду «Дерево Дружбы» участники под руководством ученых-биологов научатся прививать деревья. В вольерном гости узнают о редких видах животных и способах сохранения их популяции в заповеднике, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, участники тестирования узнают о работе специалистов. Также экскурсоводы обмениваются своим опытом с экскурсантами, продемонстрируют оборудование и ответят на все интересующие вопросы.