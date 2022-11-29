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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:56

Появилось видео момента лобового столкновения самосвала с «Газелью» на трассе в сторону Сочи

В аварии пострадали пассажир и водитель «Газели»
Ева МУР
Обстоятельства ДТП расследуются правоохранителями

Обстоятельства ДТП расследуются правоохранителями

Появилось видео момента лобового столкновения самосвала с «Газелью» на трассе в сторону Сочи.

Авария произошла вечером 28 ноября, на федеральной трассе Джубга - Сочи в районе поселка Вардане. Здесь лоб в лоб столкнулись «Газель» и самосвал.

По словам свидетелей аварии, со второстепенной дороги выехал автомобиль. После чего водитель «Газели», пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В аварии пострадали пассажир и водитель «Газели».

Обстоятельства ДТП расследуются правоохранителями.