Обстоятельства ДТП расследуются правоохранителями

Появилось видео момента лобового столкновения самосвала с «Газелью» на трассе в сторону Сочи.

Авария произошла вечером 28 ноября, на федеральной трассе Джубга - Сочи в районе поселка Вардане. Здесь лоб в лоб столкнулись «Газель» и самосвал.

По словам свидетелей аварии, со второстепенной дороги выехал автомобиль. После чего водитель «Газели», пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В аварии пострадали пассажир и водитель «Газели».

Обстоятельства ДТП расследуются правоохранителями.