Кадастровая палата Кубани предлагает помощь мобилизованным жителям и их семьям Фото из архива КП

Кадастровая палата Кубани предлагает помощь мобилизованным жителям и их семьям. Об оказываемых услугах рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, краевое управление Росреестра совместно с Кадастровой палатой предлагают проведение учета и регистрации в сокращенные сроки, консультации по вопросам оказания госуслуг Росреестра. Кроме того, мобилизованные жители и их семьи могут воспользоваться бесплатным выездным приемом документов.

- Сайт Кадастровой палаты обладает широким спектром возможностей для граждан. Он удобен в использовании и позволяет выбрать разнообразные виды помощи. Для этого необходимо перейти в раздел «Сервисы и услуги», где каждый найдет то, что соответствует запросу заявителя, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, для граждан открыта круглосуточная справочная по телефону 8-800- 100-34-34. Желающие могут задать интересующие вопросы. А специалисты, в свою очередь, в любое время предоставят квалифицированную помощь.