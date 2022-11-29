В Майкопе шесть улиц останутся без света из-за обрезки деревьев

В Майкопе из-за обрезки деревьев отключили свет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители шести улиц останутся без света. Отключение связано с обрезкой деревьев и будет проходить в два этапа.

На данный момент без электричества находятся следующие улицы: Старобазарная (от Первомайской до Пирогова), Ломоносова (вся) и Пирогова (от Старобазарной до Красноармейской). Подачу электроснабжения восстановят к 12 часам.

- С 13.30 до 16 часов отключение затронет улицу Пушкина (номера домов 212- 260), Госпитальную (121 - 137) и Кубанскую (21 - 33), - сообщили в пресс-служье Майкопской ТЭЦ.