Росреестр проинформировал о необходимой XML-схеме при создании межевого плана земельного участка в электронном формате Фото из архива КП

Росреестр проинформировал о необходимой XML-схеме при формировании межевого плана земельного участка электронным документом. О временных изменениях сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты Кубани.

В связи с техническими сложностями использование ранее установленной новой XML-схемы версии 09 (MP_v09_R02) пока невозможно. Пользователей просят выбирать XML-схему версии 06 (МР_v06) для загружаемых документов.

После завершения настроек гражданам сообщат о возможности использование новой XML-схемы версии 09.

- Информацию обо всех актуальных XML-схемах межевого плана, технического плана, акта обследования можно узнать на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru в разделе «Деятельность», подраздел «Государственные услуги и функции», рубрика «Ведение ЕГРН», подрубрика «XML-схемы» - напомнили в ведомстве.