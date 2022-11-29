Житель Адыгеи похитил у пенсионера бытовую технику

Мужчина взломал замок в хозпристройку и проник внутрь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Адыгеи похитил у 80-летнего пенсионера бытовую технику. Мужчина взломал замок в хозпристройку, расположенную во дворе дома, и проник внутрь.

- В результате разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее судимый майкопчанин, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», похищенную технику изъяли и вернули ее законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.