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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:51

Краснодарцев приглашают на бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу в День неизвестного солдата

Жители посетят безымянные захоронения и возложат цветы 3 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарцев приглашают на бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу в День неизвестного солдата Фото: krd.ru

Краснодарцев приглашают на бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу в День неизвестного солдата Фото: krd.ru

Краснодарцев приглашают на бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу в День неизвестного солдата. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Желающие 3 декабря узнают о жизни участников Гражданской, Великой Отечественной войн и локальных военных конфликтов XX века. Кроме того, организаторы проведут жителей к безымянным захоронениям, где собравшиеся смогут возложить цветы.

- Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (861) 218-97-77, а также на сайте организатора, - уточнили в мэрии.

Напомним, День неизвестного солдата в России ежегодно отмечается 3 декабря. Памятная дата установлена приказом президента РФ в 2014 году.