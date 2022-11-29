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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:51

Мэр Сочи провел «Разговор о важном» со старшеклассниками гимназии № 1

Об этом Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава города рассказывал о государственной символике РФ, Краснодарского края и Сочи. Фото: администрация города

Глава города рассказывал о государственной символике РФ, Краснодарского края и Сочи. Фото: администрация города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел «Разговор о важном» со старшеклассниками гимназии № 1. Глава города рассказывал о государственной символике РФ, Краснодарского края и Сочи.

- Гимназисты показали хорошие знания истории. В символике разбираются, гимн страны знают наизусть, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ученики задавали интересные вопросы. Мэр Сочи рассказал, что изображено на гербе высшего военного училища имени генерала армии Штеменко. К слову, «Разговоры о важном» проходят в школах России каждую неделю.