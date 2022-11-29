Сочи стал популярным городом для зимнего отдыха с детьми

Россияне чаще всего рассматривают путевки на 5 дней. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи вошел в ТОП-3 самых популярных городов для зимнего отдыха с детьми. Исследование провел интернет-сервис для путешествий. На долю Сочи приходится 11% всех броней во время новогодних праздников.

Россияне чаще всего рассматривают путевки на 5 дней. На новогодние праздники туры начинаются от 3000 рублей за сутки. Первое место в рейтинге возглавил Санкт-Петербург, а второе - Москва. Столица ожидаемо остается самым дорогим направлением.

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты Сочи пользуются популярностью на Новый год среди россиян. Туроператоры провели исследование среди 1856 респондентов. Специалисты выяснили, что лучшим городом для новогодних праздников является Сочи. За курорт проголосовали 22% респондентов.