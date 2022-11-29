Транспортное предприятие Сочи ускорило техобслуживание автопарка на 32%

Применение бережливых технологий позволило добиться сокращения времени подготовки автобусов на 32%. Фото: администрация Сочи

Сочинское предприятие внедрило бережливые технологии производства по нацпроекту. Специалисты провели сортировку инструментов на рабочих местах. Между работниками грамотно распределили время на ремонт автотранспорта. Также наладили систему закупок и учета запчастей.

- Применение бережливых технологий позволило добиться сокращения времени подготовки автобусов на 32%, уменьшить объем запасных частей на 36%, а выработку повысить на 18%, – заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, шесть организация Сочи участвуют в нацпроекте. Четыре из них уже заключили соглашения с центром компетенций.