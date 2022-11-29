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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 8:11

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 40 человек, в том числе четверо детей

Самому младшему пациенту четыре месяца
Светлана ОВДЕЙ
Один пациент от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

Один пациент от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 17 положительных результатов, в Сочи - 5, в Анапе и Динском районе - по 3. По два пациента прибавилось в Калининском, Успенском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

По одному заболевшему зарегистрировано в Выселковском, Кавказском, Кущевском, Мостовском, Отрадненском и Славянском районах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены пять пациентов. С выздоровлением за сутки выписаны 83 человека.

Один пациент от осложнений заболевания скончался.