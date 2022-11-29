На Кубани за сутки COVID-19 заболели 40 человек, в том числе четверо детей

Один пациент от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 17 положительных результатов, в Сочи - 5, в Анапе и Динском районе - по 3. По два пациента прибавилось в Калининском, Успенском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

По одному заболевшему зарегистрировано в Выселковском, Кавказском, Кущевском, Мостовском, Отрадненском и Славянском районах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены пять пациентов. С выздоровлением за сутки выписаны 83 человека.

Один пациент от осложнений заболевания скончался.