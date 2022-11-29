Дмитрий Васильев Фото: krd.ru

Новым вице-мэром Краснодара назначен Дмитрий Васильев. Его кандидатуру согласовали на 49-м внеочередном заседании городской Думы.

Теперь замглавы города будет курировать финансово-экономический блок администрации. Это департамент финансов, управление экономики, управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управление закупок и управление цен и тарифов.

Дмитрий Васильев окончил КубГУ по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Начал работу в 2002 году в краевом Центре аудита и контроля, позже занимал должности в департаментах финансов, экономического развития, инвестиций и внешних связей региональной администрации.

С 2017 года и до настоящего времени возглавлял управление цен и тарифов администрации Краснодара.