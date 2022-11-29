Сергей Сторчун Фото: krd.ru

Сергей Сторчун назначен директором департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Кандидатуру одобрили на 49-м внеочередном заседании городской Думы.

Сергей Сторчун окончил КубГАУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК», КУбГТУ по направлению «Строительство» и МГТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «Менеджмент». С 2005 года работал в энергокомпании, позже - в Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга в Ростове-на-Дону. С 2014 по 2015 годы руководил отделом предотвращения негативного воздействия вод управления водных ресурсов краевого минприроды.

С 2021 года Сергей Сторчун работал директором по капитальному строительству и технологическому присоединению «Краснодаргоргаза».