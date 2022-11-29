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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:40

Руководителем управления информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара назначен Валерий Лысенко

Кандидатуру согласовали на 49-м внеочередном заседании городской Думы
Светлана ОВДЕЙ
Валерий Лысенко Фото: krd.ru

Валерий Лысенко Фото: krd.ru

Руководителем управления информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара назначен Валерий Лысенко. Его кандидатуру согласовали на 49-ом внеочередном заседании городской Думы.

Валерий Лысенко учился в Кубанском ордена Трудового Красного Знамени госагроуниверситете – ныне КубГАУ. Позже, в 2020 году, окончил в университете магистратуру.

С 1995 по 2022 годы Валерий Лысенко работал в управлении информатизации и в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей, управлении инвестиций и в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара.