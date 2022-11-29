В двух поселках Адыгеи более 1000 домов остались без газа из-за ремонта

28 ноября в поселке Удобном и Совхозном Майкопского района газоснабжение отключили в связи с ремонтными работами Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В двух поселках Адыгеи более 1000 домов остались без газа. 28 ноября в поселке Удобном и Совхозном Майкопского района газоснабжение отключили в связи с ремонтными работами.

- Не удалось своевременно возобновить подачу газа после проведения ремонтных работ и опрессовке системы газоснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопского района. - Задействованы пять единиц техники и более 20 сотрудников.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в связи со сложившейся ситуацией на базе детсада №19 в поселке Удобном организовали пункт временного размещения. Помещения отапливаются, внутри здания есть столовая. Кроме того, на месте дежурят спасатели и сотрудники администрации.