Иван Горобец Фото: krd.ru

Директором департамента строительства Краснодара назначен Иван Горобец. Кандидатуру согласовали на 49-м внеочередном заседании городской Думы.

Иван Горобец окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Машина и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды».

В начале работал слесарем, начальником производственного участка, позже занимал должность заместителя президента по производству, советника генерального директора по инновационным технологиям в аппарате управления железнодорожной организации.

С 2020 по 2022 год Иван Горобец замещал должности замглавы, первого заместителя главы Ленинградского района. В 2022 году был назначен замруководителя краевого департамента строительства.