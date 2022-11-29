Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 9:15

Директором департамента строительства Краснодара назначен Иван Горобец

Кандидатуру согласовали на 49-м внеочередном заседании городской Думы
Светлана ОВДЕЙ
Иван Горобец Фото: krd.ru

Иван Горобец Фото: krd.ru

Директором департамента строительства Краснодара назначен Иван Горобец. Кандидатуру согласовали на 49-м внеочередном заседании городской Думы.

Иван Горобец окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Машина и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды».

В начале работал слесарем, начальником производственного участка, позже занимал должность заместителя президента по производству, советника генерального директора по инновационным технологиям в аппарате управления железнодорожной организации.

С 2020 по 2022 год Иван Горобец замещал должности замглавы, первого заместителя главы Ленинградского района. В 2022 году был назначен замруководителя краевого департамента строительства.