В Сочи изменится тариф за вывоз мусора с 1 декабря

В Сочи изменится тариф за сбор и вывоз мусора с 1 декабря Фото: Архив "КП"

В Сочи изменится тариф за сбор и вывоз мусора с 1 декабря. Тариф за один кубометр с началом зимы будет составлять 820,26 рубля.

- Норматив накопления твердых коммунальных отходов установлен постановлением губернатора Краснодарского края от 19 августа 2019 года № 528,- сообщили в пресс-службе АО «Крайжилкомресурс».

К слову, в июле этого года стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами уменьшилась. В многоквартирных домах вывоз и сбор мусора на одного человека составлял 248,73 рубля, а в частных - 262,14 рубля.

Ранее сообщалось, что в Сочи подорожает вода с 1 декабря. Тариф изменится на два рубля.

- Индексация произойдет в рамках ежегодной общероссийской индексации тарифов на коммунальные услуги, - уточнили в пресс-службе водоканала Сочи.