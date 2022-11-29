Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 9:28

В Сочи изменится тариф за вывоз мусора с 1 декабря

За один кубометр придется платить 820,26 рубля
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи изменится тариф за сбор и вывоз мусора с 1 декабря

В Сочи изменится тариф за сбор и вывоз мусора с 1 декабря

Фото: Архив "КП"

В Сочи изменится тариф за сбор и вывоз мусора с 1 декабря. Тариф за один кубометр с началом зимы будет составлять 820,26 рубля.

- Норматив накопления твердых коммунальных отходов установлен постановлением губернатора Краснодарского края от 19 августа 2019 года № 528,- сообщили в пресс-службе АО «Крайжилкомресурс».

К слову, в июле этого года стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами уменьшилась. В многоквартирных домах вывоз и сбор мусора на одного человека составлял 248,73 рубля, а в частных - 262,14 рубля.

Ранее сообщалось, что в Сочи подорожает вода с 1 декабря. Тариф изменится на два рубля.

- Индексация произойдет в рамках ежегодной общероссийской индексации тарифов на коммунальные услуги, - уточнили в пресс-службе водоканала Сочи.