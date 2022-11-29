Волонтеры Адыгеи собирают гуманитарную помощь переселенцам из Херсонской области

Волонтеры муниципального доставили очередную партию гуманитарной помощи в Теучежский район. Фото: пресс-служба администрации Тахтамукайского района

В Адыгее продолжают собирать гуманитарную помощь. В этот раз волонтеры Тахтамукайского района оказывают поддержку переселенцам из Херсонской области.

- Сегодня волонтеры муниципального штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ доставили очередную партию гуманитарной помощи в Теучежский район, - рассказали в пресс-службе администрации Тахтамукайского района.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», волонтерами были отправлены товары личной гигиены, продукты питания, моющие средства и одежда. Для детей собрали игрушки и детское питание.