В полицию Адыгеи за сутки поступило 172 сообщения о происшествиях

В регионе установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 172 сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано девять преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина.

Задержаны двое подозреваемых, находившихся в розыске, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один пострадал. Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителя. Административные протоколы составили в отношении 13 пешеходов.