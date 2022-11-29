В Краснодаре частично перекроют улицу Гоголя 30 ноября Фото: krd.ru

В Краснодаре частично перекроют улицу Гоголя 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Временное ограничение связано с проведением краевого фестиваля национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани». Водители не смогут проехать на участке от Красноармейской до Красной с 6:00 до окончания мероприятия.

- Освобождать территорию от припаркованного транспорта начнут с 22:00 29 ноября. Здесь организуют парковку для гостей и участников мероприятия, - сообщили в мэрии.

Уточняется, что на перекрытом участке будут дежурить сотрудники ДПС.