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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:55

Дорожники Сочи подготовили более 300 единиц техники к началу зимы

На складах заготовлено 10,7 тысяч кубометров песка
Ангелина НАЗАРЧУК
На трассах А-147, А-148 и А-149 введут зимний режим функционирования с 1 декабря.

На трассах А-147, А-148 и А-149 введут зимний режим функционирования с 1 декабря.

Дорожники Сочи перешли на зимний режим работы с 29 ноября. Специалисты подготовили более 300 единиц техники к началу зимнего сезона. Также была обновлена разметка, дорожные знаки. На трассах А-147, А-148 и А-149 введут зимний режим функционирования с 1 декабря.

- Вся спецтехника и персонал готовы в любой момент приступить к работе по уборке снега с дорог. Большинство тяжелой техники, стоящей на дежурстве, меняет щетки и поливающие устройства на отвалы и ножи, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

К слову, дорожники собрали определенный запас топлива. На складах заготовлено не менее 10,7 тысяч кубометров песка, 35,22 тысячи тонн песко-соляной смеси и 0,87 тысяч тонн жидкого противогололедного материала.