Кубанские машиностроители подписали договоры на 36 млн рублей на выставке «ЮГАГРО» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские машиностроители подписали договоры на 36 млн рублей на выставке «ЮГАГРО». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего участники краевой экспозиции заключили 14 контрактов на поставку сельхозтехники. Оборудование доставят в Башкирию, Амурскую, Орловскую, Смоленскую, Тюменскую области и Ставропольский край.

- Кроме того, участники краевой экспозиции прорабатывают потенциальные контракты на сумму более 400 миллионов рублей. Договоренности о поставках достигнуты по 224 контрактам, - отметил и.о. руководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой.

На выставке «ЮГАГРО» кубанские машиностроители представили сельхозтехнику, комплектующие, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции и семена. Региональный стенд на краевой экспозиции посетили более тысячи участников - руководители предприятий из регионов России, Беларуси, Италии, Китая и других стран.