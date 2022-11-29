В республике провели торжественную церемонию вручения паспортов новым жителям. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее переселенцам из Херсонской области вручили паспорта.В республике провели торжественную церемонию вручения.

- В оформлении гражданства помогали представители уполномоченных органов власти республики. Рад, что некоторым уже удалось найти работу. Будем помогать в трудоустройстве, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Продолжим делать все возможное, чтобы помочь людям обустроиться на новом месте, собрать необходимый пакет документов для получения российского гражданства, единовременных и ежемесячных выплат.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», переселенцам оказывают всестороннюю поддержку. Волонтеры собирают гуманитарную помощь для экстренно переехавших. Также глава региона поручил выплатить новым жителям республики по 20 тысяч рублей для приобретения зимней одежды.