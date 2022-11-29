Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина под видом девушки в соцсетях выманивал деньги у пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой. Во время общения новая знакомая попросила деньги в долг. Он, согласившись, перевел на счет 50 тысяч рублей. Но девушка, пообещавшая вернуть сумму, перестала выходить на связь.

Как оказалось, под именем девушки с мужчиной общался 24-летний житель Тихорецка. Создав страницу-фейк, он знакомился с пользователями, просил деньги в долг и прекращал общение. Жертвой мошенника стал еще один житель, который лишился семи тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.