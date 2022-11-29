Технический лайфхак: как визуально объять необъятное

Фото: «Ростелеком»

Помните сказку о Машеньке и медведе, где героине пришлось лезть в короб с выпечкой, чтобы побывать дома. Сегодня не надо так изощряться: «Ростелеком» предлагает установить дома камеру Видеонаблюдения, чтобы быть в курсе многих событий важных для вас, но происходящих далеко от вас.

И это уже не просто видеокамера – это интеллектуальный сервис. Не забывайте, мы живем в эпоху умных цифровых технологий.

Рассмотрим несколько жизненных ситуаций, типичных для многих, которые были бы критичными, если бы не …

Учебный год. Вы на работе, а ребенок находится дома один. Что он делает? Уроки или, простите, «дурака валяет»? Стоп, заглянем домой через объектив камеры. Изображение с нее выведено на ваш планшет, смартфон, ноутбук, на смарт-часы. Ага, погрозили чаду виртуально пальчиком и будьте уверены, сядет за математику или останется в наказание без развлечений. Моя знакомая так разбирается со своими тремя дочерьми. Вечером просмотр архива записи помогает расставить все точки над «I».

У другой знакомой мама прикована к постели тяжелой болезнью несколько лет. Возможности постоянно быть рядом нет. Опять выручает видеонаблюдение. Время от времени заглядывает в приложение и по телефону дает указание домочадцам: поправьте одеяло – сползло на пол, покормите бабушку, дайте лекарство. Да, надо отметить, в корпус камеры вмонтирован динамик. Нажимаете кнопку в приложении и общаетесь с домашними. Как говорится, сразу двух зайцев убиваешь: и работа не страдает, и родные под присмотром.

Ситуаций масса – решение одно: видеонаблюдение!

Услуга удобна в использовании:

- понятный web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за любым объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет;

- личный кабинет, где можно добавить несколько камер, установленных в разных помещениях или даже городах;

- возможность хранения в облаке видеозаписи за период от 7 дней;

- автоматическая запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры;

- работа на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi.

В услугу входит сервис «Видеонаблюдение» и видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Абонентам доступны три линейки тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+». Видеонаблюдение можно использовать в связке с другими устройствами умного дома. Вы моментально получите уведомление на смартфон, что поможет оперативно среагировать на внештатную ситуацию.

Подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» можно получить на сайте и по телефону 8 800 301 38 60.