Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

Фото: Банк Уралсиб

24 ноября 2022 года аналитический центр «БизнесДром» подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Эксперты аналитического центра отметили, что Банк Уралсиб на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие сотрудников и способствует повышению комфорта на рабочем месте. Позитивное влияние на рейтинг оказала разработка банком программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников Банка Уралсиб есть возможность проходить обучение и мастер-классы, повышать свою квалификацию, посещать тренинги по развитию деловых навыков и компетенций, которые проводятся постоянно и за счёт компании. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб». Новый проект банка — «Школа управления» — разработан для руководителей, в том числе начинающих. Также действуют программы в очном и дистанционном форматах, у сотрудников есть возможность проходить внутреннее и внешнее обучение по продуктам и развитию навыков.

Одним из позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга, является высокая доля сотрудников, прошедших обучение за последние 12 месяцев — сейчас это 85% работников. Также высокая позиция банка в рейтинге обусловлена формированием индивидуального годового плана развития для каждого сотрудника в рамках занимаемой должности.

В банке действует прозрачная и структурная система карьерной лестницы, а для тех, кто только выбирает профессию, Уралсиб запустил корпоративную программу — образовательный модуль для студентов на базе онлайн-университета.

Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы: например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт. Банк дополнительно предоставляет оплачиваемый отпуск для мужчин, в семье которых родился ребёнок.

В организации есть практика премирования сотрудников, причем размер премии может зависеть от исполнения КПЭ на уровне банка, вида бизнеса и индивидуальных целей.

Банк представлен в 7 федеральных округах и 46 регионах России, численность сотрудников – 8656 человек. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений, обеспечению прозрачности деятельности. Для этого каждый квартал на уровне бизнесов банка проходят общие собрания с презентациями результатов. Для сотрудников и их детей Уралсиб регулярно проводит кибертурниры, а также различные тематические онлайн-мероприятия.

«Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.